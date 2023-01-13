إيرادات فيلم «نبيل الجميل» تتجاوز 600 ألف جنيه خلال يوم واحد

تصدر فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، بطولة محمد هنيدي، قائمة الإيرادات بدور العرض السينمائية أمس، حيث حقق 680 ألف و505 جنيهات، حسب بيان صادر عن شركة التوزيع.

وجاء إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة أمس، مليون و154 ألف و530 جنيها، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال دكتور نبيل الذي يعمل بعيادة تجميل ويواجه كثير من المواقف الصادمة ومفاجآت غير متوقعة.

ويشارك محمد هنيدي في بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، نور اللبنانية، محمد سلام، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، ضياء الميرغني، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

فيلم شلبي

وجاءت إيرادات فيلم شلبي، في المرتبة الثانية حيث حقق 463 ألف و593 جنيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

تحت تهديد السلاح

وفي المرتبة الثالثة جاءت إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح، حيث حقق 7 آلاف جنيه و419 جنيه، بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، مي عمر، عمرو عبدالجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فضل ونعمة

وحقق فيلم فضل ونعمة، إيرادات 2217 جنيه، ليأتي في المرتبة الرابعة، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

هاشتاج جوزني

وفي المرتبة الأخيرة، جاء فيلم هاشتاج جوزني، حيث حقق إيرادات 742 جنيها، بطولة مايان السيد، أمير المصري، بيومي فؤاد، سامي مغاوري.