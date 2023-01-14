تسنيم مطر عن مسلسل وبينا ميعاد: لست متمردة مثل «ليلى»

تجسد الفنانة الشابة تسنيم مطر، شخصية «ليلى» الابنة الثالثة من بين 4 فتيات، تتولى والدتهن المهندسة نادية، مسؤولية تربيتهن بمفردها بعد انفصالها عن والدهن، وتعاملهن بطريقة فيها نوع من الشدة بسبب خوفها عليهن، وذلك خلال أحداث مسلسل وبينا ميعاد، الذي يعرض على شاشة قناة DMC يوميًا من السبت إلى الأربعاء.

وقالت تسنيم مطر، في تصريحات لـ«الوطن» إن شخصية «ليلى» وهى طالبة في الثانوية العامة متمردة ولاتستمع إلى نصائح من حولها، وفقًا لمرحلتها العمرية وفترة المراهقة التي تعيشها ورفض طريقة والدتها والتي تجسد دورها شيرين رضا، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية تختلف كثيرًا عنها في الحقيقة، وأنها ليست في حاجة للتمرد من الأساس.

شيرين رضا طيبة

وأشارت إلى أن كواليس تصوير «وبينا ميعاد» من أحلى التجارب التي مرت بها في عالم الفن، خصوصًا وأنها مرت على هذا المجال وهى طفلة صغيرة جدًا، مضيفة: أجواء التصوير حلوة جدًا، والتعاون مع الفنانة شيرين رضا، من الأمور الحلوة والمفيدة، حنونة وطيبة ومتعاونة لأقصى درجة، وأجواء التصوير مع البنات حلوة أوي، من أول يوم تشعر كأنك في بيتك.

تدرس في تربية موسيقية

وقالت تسنيم مطر، إنها تدرس حاليًا بكلية تربية موسيقية، وتعلم العزف على الآلات الموسيقية والغناء بالرغم من عدم امتلاكها صوتًا جيدًا، مشيرة إلى أن أسرتها تتكون من أخ وأخت فقط، وهى الشقيقة الصغرى «زي كل الأخوات بنضحك ونتخانق، لكن ليس بتفاصيل بنات نادية في المسلسل، لأن والدي ووالدتي من الشخصيات الطيبة لايستخدمون الشدة معنا، وبالتالي لا نحتاج لهذا التمرد».

مسلسل وبينا ميعاد تأليف وإخراج هاني كمال، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، نادية رشاد، مدحت صالح، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، وفاء صادق، بسمة، خالد أنور، داليا شوقي، وعدد من الوجوه الشابة.