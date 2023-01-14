غرفة السياحة: «باركود» المعتمر يحميه من السماسرة ويضمن تنفيذ البرنامج

قال الدكتور محمد عطايا، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الغرفة تعمل على تنظيم رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المصريين من الشعوب المحبة لأداء مناسك العمرة خاصة خلال أشهر شعبان ورجب ورمضان.

«باركود» لتنظيم رحلات السياحة

وأضاف «عطايا»، في حوار على فضائية قناة «النيل للأخبار»، أنه يُجرى الترتيب لعمرة شهر رجب، وسيعقبها تجهيز لعمرة شهري شعبان ورمضان، لافتًا إلى أن هذا التنظيم سيتضمن الباركود الخاص بوزارة السياحة، والذي تصدره بالأساس غرفة شركات السياحة.

وقال، إن هذا الباركود يكون خاصا بالمعتمر حتى لا يكون الأمر مفتوحا للجميع، خاصة مع ظهور العديد من التأشيرات الموجودة في السوق خلال الفترة الراهنة.

التأشيرات لا تحمي المعتمرين ولا تضمن تنفيذ البرامج المخصصة

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن التأشيرات الموجودة بالسوق حاليًا يتم استخدامها لتنظيم العمرة، وتتنوع بين تأشيرات السياحة الشخصية والعامة وغيرها، لافتًا إلى أن تعدد التأشيرات يترتب عليه خلل داخل المنظومة المصرية، خاصة أن هناك عدد مستهدف للمصريين المقبلين على العمرة ويتم توزيعها على مدار العام بأكمله.

وكشف عن دور الباركود في حماية المعتمر، حيث يجد نفسه داخل منظومة تحميه من خلال الدولة وشركات السياحة بعيدًا عن السماسرة، مع ضمان تنفيذ البرنامج المخصص لرحلة العمرة.