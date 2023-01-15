مصرع شاب اختنق بالغاز أثناء الاستحمام في الفيوم 

اعتاد الشاب العشريني الاستيقاظ مبكرًا ثم الاستحمام قبل أن يخرج من منزله ذاهبًا إلى عمله، إلا أنّ الحال تغيّر اليوم، بعدما دخل الحمام وطالت فترة بقائه، حتى شعرت أسرته بالقلق عليه، فطرقوا الباب كثيرًا دون رد، مما اضطرهم لكسر باب الحمام ليفاجئوا به جثة هامدة بعدما اختنق بالغاز المنبعث من السخان.

مصرع شاب

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية جردو بنطاق المركز، بالعثور على جثة شاب متوف داخل حمام منزله.

مات اختناقًا بالغاز

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا تحت إشراف العقيد محمد بكري الصوفي مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ بقرية جردو، وجرى العثور على جثة شاب يدعى «محمد.م.ع»، 26 سنة، متوفيًا إثر إصابته بحالة اختناق بسبب سخان الغاز.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وبيان أسباب الوفاة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.