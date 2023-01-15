متحدث البترول لقصواء الخلالي: لدينا خطة استراتيجية لإضافة المزيد من احتياطات الغاز

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها الآن خطة استراتيجية الهدف الأساسي منها، إضافة احتياطات من الغاز الطبيعي، خاصة في مناطق البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لكي يتحقق هذا الهدف لابد من طرح مزايدات عالمية واتفاقيات بترولية، ومن ضمن الاتفاقيات التي تمت منذ 3 سنوات مع شركات عالمية على رأسها شركة «شيفرون»، وهي من أكبر الشركات العالمية، إضافة لثقة المستثمر الخارجي في قطاع البترول المصري.

وأوضح أنه يوجد عوامل كثيرة تساعد في هذا الجذب، منها الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ومصداقية قطاع البترول في التعامل مع الشركاء، كما تحققت اكتشافات مهمة في منطقة البحر المتوسط، تمثل عامل جذب للشركات العالمية في أن تعمل.

وأكد أن قطاع البترول يدعمه الرئيس السيسي بصفة رئيسية، حيث يلتقي برؤساء الشركات العالمية، ويتابع ما يتم لقطاع الطاقة نظرا لأنه قطاع مهم ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.