أسرة فني معمل تكشف تفاصيل مصرعه على يد جاره بالقليوبية.. «حرمنا منه»

كشفت أسرة وليد محسب الخضراوي، فني معمل في قرية الرملة بمركز بنها بالقليوبية، تفاصيل مصرعه على يد جاره إثر مشاجرة بينهما، عقب قيام ابن المجني عليه، والبالغ من العمر 10 سنوات، بأخذ «فول أخضر» من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، ما أثار غضبه.

وقالت زوجة المجني عليه، إن المتهم ركض خلف الطفل مهددا إياه بالقتل لحصوله على «الفول الأخضر» من أرضه، وصرخ طفلها طالبا النجدة، فخرج والده من أرضه الزراعية لنجدة ابنه، ومعاتبة جاره على تصرفه وموضحا أنه سيدفع له ثمن ما حصل عليه الطفل، إلا أن المتهم أخرج سكينا كان بحوزته وانهال عليه بـ10 طعنات في الظهر أودت بحياته.

وطالبت أرملة المجني عليه بالقصاص العادل من المتهم، مشيرة إلى أن أطفاله الثلاثة أصبحوا أيتاما، كما أنها حُرمت من زوجها الذي كان يتمتع بحسن الخلق، وذلك رغم أن زوجها كان يساعد جاره الذي كافئه في النهاية بالقتل.

الضحية ساعد المتهم كثيرا

فيما قال شقيق المجني عليه، ويدعى محمد محسب الخضراوي، لـ«الوطن»، إن شقيقه كان يعمل فني معمل كان يتمتع بعلاقة طيبة مع جيرانه، ومنهم الجار الذي قتله، والأمر لم يكن يستدعى القتل، موضحا أن المتهم بعد ارتكاب جريمته ترك شقيقه المجني عليه، وذهب إلى القهوة وجلس وكأنه لم يفعل شيئا.

تشييع جثمان المجني عليه

وشيع أهالي قرية الرملة، وسط حالة من الحزن وانهيار أسرة المجني عليه، جثمان الضحية في مقابر الأسرة، مؤكدين أنه راح بسبب خلافات أرض زراعية، حيث طعن المتهم المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وقال جيران المجني عليه خلال الجنازة، إن الراحل مشهودا له بحسن الخلق والمروءة ووقوفه بجوار المظلوم، وجميع أهل القرية يلجأون إليه لحل مشاكلهم، بالإضافة إلى قيامه بعقد جلسات عرفية لحل مشاكل أهالي قريته.

وأضاف الجيران، أن المجني عليه والمتهم كانت علاقتهما جيدة، والمتهم كان يستعين بالمجني عليه في حل أمور كثيرة، آخرها قيام الضحية بالتدخل لاسترداد المتهم أرضه وميراثه.

وأكد جيران المجني عليه أنه تقدم بالأمس طلب إجازة نصف يوم من عمله، ليتمكن من ري أرضه الزراعية بقرية الرملة، حيث انطلق لأرضه، وأثناء ذلك التقى المتهم جاره، فقام الأول بمعاتبته على قيامه بالاعتداء بالضرب على ابنه الصغير أثناء سيره بالحد المشترك بينهما بالأرض الزراعية، حيث اتهم المتهم ابن المجني عليه بأخذ «قرنين فول» من على «حد» الأرض الزراعية الخاصة به، وحينما عاتبه الأب على تصرفه، قام بطعنه.

تفاصيل المشاجرة

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل مقتل فني معمل على يد جاره بسبب خلافات الجيرة، حيث تبين أن سبب الجريمة هو حصول ابن المجني عليه على «قرنين فول» من أرض المتهم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتم التصريح بالدفن، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من المستشفى باستقبال جثة وليد محسب الخضراوي، فني معمل، جثة هامدة إثر جرح ذبحي بالرقبة وطعنات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة جاره وذلك بسبب مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بطعنه بمنجل أودى بحياته، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، أن الواقعة وفق المعلومات المشار إليها مشاجرة، وتتمثل في ضرب أفضى إلى موت، وعقوبتها السجن مدة تصل إلى 15 عاما، ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة، وفي حال ثبوت نية سبق الإصرار والترصد في الواقعة تصل العقوبة إلى الإعدام، وفق قانون الجنايات.