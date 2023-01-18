رونالد وميسي.. لماذا علق عليهما وزير المالية السعودي؟

علق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على فكرة استقدام اللاعبين الأبرز في العالم وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، للعب في السعودية، لافتا إلى أن هذا ضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

فوائد التعاقد مع ميسي ورونالدو

وصرح الوزير السعودي لقناة «سي إن بي سي» الأمريكية، بأن هناك فائدة كبيرة منتظرة من هؤلاء اللاعبين قائلا: «أعتقد أن رؤية 2030 تحدثنا عنها من قبل تعد جودة الحياة جزءا مهما منها».

تحسين نوعية الحياة في السعودية

وأشار وزير المالية السعودي، إلى أن بلاده تريد تحسين نوعية الحياة في المملكة، والرياضة جزء مهم من ذلك وكذا الشباب، خاصة أنهم مهتمون بمشاهدة الرياضة وهذا يعزز صحتهم واقتصاد البلاد وسيعمل على تحسين نوعية الحياة للشعب السعودي وكذلك العاملين في السعودية حتى لو كانوا أجانب.

نية امتلاك أندية جديدة في أوروبا

وأشار الوزير السعودي، إلى أنه لا يمتلك إجابة حول استحواذ الصندوق السيادي لبلاد على مزيد من الأندية الأوروبية الفترة المقبلة لأنه غير منخرط في هذه التفاصيل في الوقت الحالي ولكن أشار إلى أن بلاده ستعمل على تحقيق ما يزيد من الناتج القومي لديها.

يشار إلى أن نادي النصري السعودي تعاقد مع كريستيانو رونالدو (37 عاما) في 30 ديسمبر 2022، لمدة عامين ونصف على أن ينتهي العقد في صيف 2025.

تعليق على الدولار الأمريكي

في سياق آخر، أكد الجدعان أن بلاده منفتحة على المناقشة بشأن التجارة باستخدام العملات المختلفة بجانب الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن بلاده تريد المساهمية في تحسين التجارة العالمية الفترة المقبلة.