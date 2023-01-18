«تعليم الأقصر»: لا شكوى في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية

انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وعددها 7 إدارات من طيبة شمالا حتى إسنا جنوبا، حيث يؤدى 17854 طالبا الامتحانات، منهم 283 منازل، وذلك من خلال 154 لجنة.

تشكيل غرف عمليات

وأوضح صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن اليوم الأول من الامتحانات مر بهدوء واستقرار، ولا توجد حالات غش، مشيرا إلى أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات تتابع الموقف على مدار اللحظة.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة على مدار 6 أيام متواصلة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية متصلة بغرفة العمليات بديوان المحافظة، لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورًا وتلقي أي شكاوى، فضلًا عن التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، كما تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

عدم منع أي طالب من أداء الامتحان

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى التنسيق التام بين كل الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددا على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان، والتأكد من توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، وتكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيرًا على الطلاب وتحقيقًا للصالح العام.