فتح باب التقديم للدفعة الثانية لـ«التدريب» في المركز الألماني للتوظيف

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، فتح باب التقديم للدفعة الثانية من برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، وذلك بعد نجاح الدفعة الأولى من البرنامج، حيث يتكون البرنامج من فترة تدريب مكثفة بمركز تدريب سيمنز انرجي، وتستهدف من خلالها توفير فرص عمل للشباب المشاركين بالتدريب.

يأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

12 كورسا لمدة 3 شهور في 5 مجالات مختلفة

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في منشور له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن الدفعة الثانية من برنامج «التدريب من أجل التوظيف» يتكون عبارة عن 12 كورس لمدة 3 شهور في 5 مجالات مختلفة، وهى: (فني ميكانيكا، فني كهرباء، فني لحام، مهندس ميكانيكا تصميم وإنتاج، مهندس كهرباء وتحكم).

وأشار المركز إلى أن عقب إنتهاء التدريب سيكون هناك فرصة توظيف في واحدة من الشركات المشاركة في البرنامج التدريبي، كما يتميز برنامج «التدريب من أجل التطوير»، أنه يضمن فرص للتعيين عند اكتمال فترة التدريب واجتياز المقابلات الشخصية للشركة.

توفير بدل تدريب من الشركة المتعاقد معها المتقدم

وأضاف المركز المصري الألماني، أن مدة التدريب ستكون 3 شهور تشمل 4 أيام في مركز تدريب سيمنز و يوم في مقر الشركة أسبوعيا، كما يغطي المركز تكاليف التدريب بالكامل، بالإضافة إلى توفير بدل تدريب من الشركة المتعاقد معها المتقدم خلال فترة التدريب ومرتبات شهريه مجزيه، وتأمين صحي واجتماعي.

كما أشار المركز عبر المشور إلى أن الفئة المستهدفة من برنامج «التدريب من أجل التوظيف» هم الباحثين عن العمل من فنيين ومهندسين بحيث يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، و للتقديم يرجى الاطلاع على الإعلانات المخصصة لكل شركة من خلال زيارة هذا الرابط.