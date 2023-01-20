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رازن جمال: «محدش دعمني قد الشعب المصري»

كتب:

أحمد حامد دياب
03:53 ص | الجمعة 20 يناير 2023
رزان جمال

رزان جمال

أكدت الفنانة اللبنانية رزان جمال أنها لم تتلقى دعمًا في حياتها كما حدث من الشعب المصري، موضحة أنها من حبها لمصر رسمت وشمًا على يديها عبارة عن «تاتو مفتاح الحياة» الفرعوني.

تضع هذا الوشم منذ عمر 15 عام

وأوضحت جمال خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها ترتدي قرطا على شكل مفتاح الحياة أيضًا، مشيرة أنها تضع هذا الوشم منذ عمر 15 عام وأن والدتها كانت ستطردها من المنزل بسببه.

متعلقة بالقاهرة

ولفتت جمال إلى أن والدها أيضًا كان يرتدي سلسلة عليها مفتاح الحياة وجدها لوالدها وجدها لوالدتها عاشا في مصر، مشيرة أنها بدأت في مجال الإعلانات منذ طفولتها.

وتحدثت رزان جمال عن الفرق بين الغرب ومصر، مشيرة أن الروح موجودة في مصر، مؤكدة أنها تحب الأكلات المصرية ومتعلقة بها.

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