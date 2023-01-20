رازن جمال: «محدش دعمني قد الشعب المصري»

أكدت الفنانة اللبنانية رزان جمال أنها لم تتلقى دعمًا في حياتها كما حدث من الشعب المصري، موضحة أنها من حبها لمصر رسمت وشمًا على يديها عبارة عن «تاتو مفتاح الحياة» الفرعوني.

تضع هذا الوشم منذ عمر 15 عام

وأوضحت جمال خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها ترتدي قرطا على شكل مفتاح الحياة أيضًا، مشيرة أنها تضع هذا الوشم منذ عمر 15 عام وأن والدتها كانت ستطردها من المنزل بسببه.

متعلقة بالقاهرة

ولفتت جمال إلى أن والدها أيضًا كان يرتدي سلسلة عليها مفتاح الحياة وجدها لوالدها وجدها لوالدتها عاشا في مصر، مشيرة أنها بدأت في مجال الإعلانات منذ طفولتها.

وتحدثت رزان جمال عن الفرق بين الغرب ومصر، مشيرة أن الروح موجودة في مصر، مؤكدة أنها تحب الأكلات المصرية ومتعلقة بها.