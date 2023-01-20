فرقة «جمار» تعيد إحياء التراث الموسيقي للبصرة.. تقدم عروضا ترفيهية بالشوارع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فرقة عراقية تعيد إحياء التراث الموسيقي للبصرة».

وذكر التقرير، أنه في شوارع البصرة بدولة العراق تقدم فرقة «جمار» الموسيقية عروضها للترفيه على المارة وإحياء التراث الموسيقى الشهير للمدينة.

الفرقة تستهدف إعادة إحياء البهجة

ويعمل أعضاء الفرقة، التي تغني أغان شعبية، على إعادة البهجة إلى مدينة العود التي كانت تعاني من أزمة سياسية وتقع تحت سيطرة داعش مما قلل من وجود الفن والموسيقى.

نشر السعادة بين المواطنين

وقالت إحدى أعضاء الفرقة، إن الفرقة تستهدف نشر السعادة بين المواطنين في الشارع ولو بأغنية: «الشارع يفتقد إلى الفن، وبالتالي بدأنا نخرج للشارع من أجل إحياء تراثنا وأغانينا القديمة، الأمر يشبه بنشر عدوى الفن والموسيقى، فالموسيقى حياة وبهجة وسعادة للآخرين».

وقال أحد الأعضاء: «المجتمع العراقي ككل في حاجة إلى الفرحة لأنه عاش في حزن، حتى الأغاني الجديدة حزينة، ألحان وكلمات، وبالتالي نحن نحاول أن نقلل هذا الجو، وننشر الفرح بين المجتمع، يجب أن يعيش الناس حياتهم»