سيدة زملكاوية تروي حكاية تشجيعها للأبيض: حمايا السبب.. وعيلتي كلها أهلاوية

حلت «هند» إحدى مشجعات نادي الزمالك ضيفة على الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc، في حلقة اليوم من البرنامج، التي تناولت عددا من قصص تشجيع الأهلي والزمالك، قبل مباراة الفريقين المرتقبة غدا السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكدت أنها تنتمي إلى «عائلة أهلاوية»، لكن حماها مشجع لنادي الزمالك: «لما سكننا قدام حمايا كان عندي 6 سنوات، واتعرفنا على بعض، فجأة بقيت أروح مع زوجي وحمايا مباريات الزمالك لما كنا صغيرين ومعرفش حاجة عن الأهلي والزمالك».

أول مرة في الاستاد

وأشارت إلى أن إحدى هذه المباريات، نهائي إحدى البطولات الأفريقية التي لعبها الزمالك: «كان جو رائع، أول مرة أشوف كم هائل من الناس تشجع بشكل كبير، عجبني الجو، وعجبني لعب الزمالك، وخرجت من الملعب وأنا عندي 6 سنوات ومقررة إني زملكاوية».

وكانت تحرص دوما على مشاهدة نادي الزمالك في الملعب والتلفزيون: «في الأول بابا متكلمش عشان كان فاكر إنها فترة وهتعدي، ولما بقى عندي 12 سنة عرفوا في البيت إني زملكوية».

أشقاؤها وأصدقاؤها مشجعون للنادي الأهلي

وأكدت أنّ كل أشقائها والكثير من أصدقائها مشجعون للنادي الأهلي: «في ماتشات الأهلي والزمالك كنت بتفرج على المباراة مع زوجي وحمايا لأنهم كانوا جيراننا قبل الزواج، وبابا بقى يتخانق مع حمايا عشان أرجع أهلاوية، لكن أنا أصريت على موقفي».