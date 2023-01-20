مديرة معمل محطة مياه كفر ناصر ببني سويف: نضمن كوب ماء نظيف للمواطن

كشفت دكتورة عزة موسى، مديرة معمل محطة مياه كفر ناصر ببني سويف، عن تفاصيل عمل المحطة، مؤكدة أن المياه تصل إلى المواطن نظيفة ومطابقة للمواصفات، في إطار الجهود التي تبذلها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت موسى، خلال حديثها على قناة إكسترا نيوز إنه في المعمل، يتم مراقبة جميع مراحل معالجة المياه: «بنراقبها من وهي عكرة لحد ما تخرج بره نضيفة للمواطن ونضمن له كوب ماء نظيف».

مياه نظيفة صالحة للمواطنين

وأضافت: «بنعمل كل التحاليل اللازمة للمياه، سواء فيزيائية، كيميائية، بيولوجية، وغيرها من التحاليل، اللي بنعملها عشان نضمن إننا نطلع مياه نظيفة للمواطن».

تحليل المياه باستمرار

وتابعت بأنه لم يحدث من قبل معالجة المياه، ثم أظهرت التحاليل وجود نسب عكارة مرتفعة وغير مطابقة للمواصفات، إذ تخرج دائما صالحة للمواطن.