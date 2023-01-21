إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بقنا.. بالأسماء

أصيب 18 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «قنا - سفاجا» الصحراوي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

انقلاب ميكروباص في قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 60 طريق «قنا - سفاجا»، وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا، وعلى الفور تحركت 11 سيارة إسعاف مع الأجهزة المعنية، إلى موقع الحادث وتم اتخاذ اللازم، وتبين أنهم كانوا قادمين من البحر الأحمر إلى محافظة قنا.

أسماء مصابي حادث قنا اليوم

وتبين أن أسماء المصابين في حادث قنا اليوم هم: شاذلية بشير 55 عاما، جروح بالساق اليمنى، بلال معوض 18عاما، بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى سمير 18 عاما، بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسين محمود 28 عاما، بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وناصر يوسف 19عاما، بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى سعيد 25عاما، بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمود رجب، 17 عاما، بكسربالساق اليمنى، وسندس محمود، عامان، بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، واحمد شاذلي، 11عاما، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب، 19 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وهند سعيد، 27 عاما، أصيبت بخلع بالكتف الأيمن، ومؤمن محمود، 18 عاما، أصيب بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود ياسر، 17 عاما، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، جمال عيد، 19 عاما، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي محمد، 19 عاما، سجحات وكدمات بالجسم، وخالد ناصر، 19 عاما، بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وهاشم عبد الراضي عباس، 19عاما، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي عدلي، 17عاما، سجحات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع السيارة من على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.