شروط الحصول على قرض عمرة «رجب» من بنك مصر.. اعرف الإجراءات والتفاصيل

أيام قليلة تنطلق الوقود إلى بيت الله الحرام لإداء شعيرة العمرة، ويرغب عدد كبير من المصريين فى أداء هذه الشعيرة خلال شهر رجب وشعبان ورمضان، ويتيح عدد من البنك العاملة في السوق المصرية قروضا للعملاء لأداء الحج والعمرة، أبرزها بنك مصر، حيث أعلن البنك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الشروط الخاصة بتمويل الحج والعمرة.

برامج التمويل الحج والعمرة

وقال البنك إنّه يمنح قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية، للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري، بموجب إثبات الدخل، أما لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، وأصحاب مستحقي المعاشات فيتم ذلك من خلال بتعهد تحويل المعاش او بدون أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض

وبحسب البنك، فإنّ هناك عدد من الشروط يلتزم بها من يرغب فى التمويل، تتلحص فىة ان يكون عمر المقترض 21 عامًا، وأن الحد الأقصى لقيمة القرض نحو 400 ألف جنيه للحج، والحد الأقصى لقيمة القرض في تمويل العمرة يصل إلى 100 الف جنيه، ونسبة التمويل تصل إلى 100% على مدار 10 سنوات.

المستندات الأساسية المطلوبة للموظفين

وتابع البنك بأن المستندات المطلوبة تتلخص في صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وعرض سعر معتمد من الشركة التى تقوم بتنظيم الرحلة، أما بالنسبة للموظفين، فشترط البنك أحضار شهادة مفردات الراتب، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

المستندات الأساسية المطلوبة لأصحاب المهن الحرة

وأكد البنك أنّ هناك بعض المستندات يجب احضارها من قبل اصحاب المهن الحرة، تتلخص فى صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة)، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.