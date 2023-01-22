رئيس «خطة النواب» لقناة الحياة: مصر تشهد إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دول الخليج و3 دول عربية أخرى تقف على أرض صلبة، وهي مصر والأردن والمغرب وإلى حد ما الجزائر.

تداعيات الربيع العربي

وأضاف «الفقي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن باقي الدول العربية تعاني من تداعيات ما يسمى بثورات الربيع العربي مثل ليبيا وسوريا واليمن حتى لبنان أيضا، وكذلك العراق رغم أنها دولة نفطية.

ولفت إلى أنه لكي يكون الاقتصاد الوطني صلب لا بد من إصلاحات خاصة الهيكلية التي جرى البدء فيها منذ فترة طويلة لكن هذه المرة ستكون هناك إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق.

أهمية الإصلاحات الهيكلية

وأفاد بأن أهمية الإصلاحات الهيكلية أن القطاع الخاص سيلعب دورا مهما خلال الفترة المقبلة؛ لذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة جرى إقرارها من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأصبحت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعني أن مصر جادة في لعب القطاع الخاص دور.