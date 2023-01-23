7 معلومات عن أول مصنع لألواح الكونتر في الصعيد.. تكلفته 215 مليون جنيه

يوم بعد يوم تتسع قيمة المناطق الصناعية في محافظة قنا، ومن بينها المنطقة الحرة في كلاحين قفط، جنوب محافظة قنا، بافتتاح مصانع مهمة تضيق قيمة للاقتصاد المصري، كما أنها تقوم بدفع عجلة التنمية في جنوب مصر.

ومن بين هذه المصانع، مصنع ألواح الخشب الكونتر الأول من نوعه في صعيد مصر، باستثمارات كبيرة بلغت 215 مليون جنيه، كدليل على تشجيع الدولة لعجلة الصناعة والتشجيع عليها للمستثمرين وخاصة في محافظات الصعيد لخلق فرص عمل للشباب.

مصنع ألواح الكونتر في قنا

تعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن مصنع خشب الكونتر الأول في جنوب مصر والموجود في محافظة قنا، ليضاف إلى قائمة كبيرة من المصانع المهمة في المحافظة، والتي تقع في المنطقة الحرة ومنطقة كلاحين قفط الصناعية في مركز قفط جنوب قنا، وإليكم أهم المعلومات.

- مصنع تصنيع الألواح الكونتر ومشتقاته هو أول مصنع في الصعيد المنطقة الحرة بمركز قفط.

- المصنع مقام على مساحة 3587 مترا مربعا.

- تكلفة مصنع ألواح الكونتر بلغت 7 ملايين و63 ألف دولار، وتم افتتاحه رسميا.

- يوفر المصنع أكثر من 150 فرصة عمل للشباب.

- إنتاج المصنع منه 30% للسوق المحلي وتصدير 70%؜ من إنتاج المصنع إلى الدول الخارجية.

- إنتاج الألواح ومشتقاتها في المصنع وفق المعايير العالمية في هذه الصناعة.

- المصنع يطبق معايير السلامة والصحة المهنية آثناء التعامل مع المعدات.