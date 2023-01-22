باحث آثار لـ مصطفى عمار: المصري القديم ترك بصمة حضارية ليس لها مثيل

قال الباحث في الآثار محمود مرزوق، إن الحضارة المصرية القديمة أو ما تركه الإنسان المصري من غرث حضاري، لن يكفي شرحه في ساعة أو ساعتين، حيث ترك بصمة حضارية ليس لها مثيل، وأثرها ممتد زمنيا لفترة طويلة.

المصري القديم ترك بصمة في كثير من المجالات

وأضاف «مرزوق»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإذاعي مصطفى عمار، أنه يمكن اختيار مجموعة مجالات ترك فيها المصري بصمة كبيرة بها، حيث يفصل العلماء ما بين فترة «ما قبل التاريخ» و«ما بعد التاريخ»، من لحظة اكتشاف طريقة الكتابة عن طريق المصري القديم.

وأشار إلى أن الحكيم المصري بتاح حتب قال: «إن صوت الناس يفنى لكن صوت الكاتب يبقى ابد الضهر»، بمعنى تأثير الكلمة في الخلود والتأثير الايجابي وزرع القيم الذي انطلق منها المصري، فالحضارة المصرية القديمة ليست فقط مقابر ومعابد لكن القيمة وراء ذلك هي قيمة العمل.

مصر صاحبة إرث حضاري

وأوضح أن سبب أن مصر صاحبة أكبر إرث حضاري هو البحث عن العمل والتميز والتفرد لتكون أكبر دولة في العالم القديم، لذلك كان امتداد الحضارة الزمني بهذا الاتساع، وهذا محل إجماع باحث العلماء والآثار.