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دورة تدريبية لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

كتب:

منة عبده
09:00 ص | الإثنين 23 يناير 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورة تدريبية جديدة، ضمن خطة عمل المركز التي تقوم على توفير الدورات التدريبية المختلفة، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف توفير فرص عمل للشباب بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، من خلال توفير التدريب والتأهيل كبديل آمن للشباب.

اختيار المسار المهني المناسب 

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة عبر صفحته على فيس بوك، وتتضمن المنشور: «لو محتاج مساعدة من شخص مختص وتوجيهات لطريق يفهمك أكثر عن نفسك وشخصيتك وقدراتك وتعرف إيه الوظيفة اللي تناسبك أكثر، تدريب الإرشاد المهني هدفه مساعدتك لاختيار المسار المهني المناسب ليك عن طريق 3 مراحل».

وأضاف المركز خلال المنشور أن المرحلة الأولى هي مرحلة «الوعي بالذات» والتي يتم من خلالها اكتشاف المهارات والاهتمامات والطموحات، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة فهم سوق العمل والمسارات المهنية المختلفة وتحديد أحسن فرصة، أما المرحلة الثالثة تتمثل في كتابة الخطة الشخصية والتي تتضمن الأهداف ونقطة البداية والمدة الزمنية لتحقيقها.

الأهداف ونقطة البداية 

وأشار المركز المصري الألماني خلال المنشور، إلى أن التدريب سيكون «أون لاين» لجميع المحافظات، وذلك خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 21 فبراير المقبل، من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.