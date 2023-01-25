كشف ملابسات احتجاز سيدة داخل شقة بالقاهرة ومطالبة زوجها بفدية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من عامل مقيم بمحافظة الجيزة، بتوجه زوجته التي تعمل في مجال المساج والعلاج الطبيعي إلى إحدى السيدات بشقة سكنية كائنة بدائرة القسم لإجراء جلسة علاج طبيعي.

وفي وقت لاحق ورد له اتصالا هاتفيا من هاتف محدد، قرر خلاله المتصل بخطف واحتجاز زوجته ومساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى مكان تواجد المجني عليها داخل شقة بعقار بدائرة القسم يقطنها عاطل له معلومات جنائية، وزوجته.

ضبط المتهمين واعترافهما بالجريمة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وتبين تواجد المجني عليها داخل إحدى الغرف مقيدة اليدين والقدمين، كما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق استدراج المجني عليها لمحل سكنهما من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، وعقب حضورها قام المتهم الأول بتهديدها باستخدام سلاح أبيض وتواصل مع زوجها هاتفيا، وساومه على دفع المبلغ المالي المشار إليه نظير إطلاق سراحها، وبسؤال المجني عليها، اتهمتهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.