ضبط 3 أشخاص متهمين بصيد الأسماك بطريق الصعق الكهربائي في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض الأشخاص، بالصيد ببحيرة مريوط حوض الــ 6000 فدان بدائرة قسم شرطة محرم بك عن طريق الصعق بالكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المعنية جرى ضبط كلٍ من:

صياد وصاحب محل بيع أسماك - مقيم بدائرة قسم شرطة كروموز، وبحوزته مركب صيد كبير الحجم بالموتور - مولد كهرباء - 2 جرافة - 200 متر غزل - مبلغ مالى.

صياد - مقيم بمحافظة الدقهلية، حال قيادته سيارة ربع نقل ولا يحمل رخصتي القيادة والسير، ومحمل عليها مركب صيد كبير الحجم بالموتور.

2 جركن بداخلهما مادة البنزين - 2 جرافة.

صياد - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، حال قيادته سيارة ربع نقل مُحملة بكميات من العبوات البلاستيكية فارغة- وعدد 5 عبوات تحوى عدد من الأسماك صغيرة الحجم زريعة- مبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا بما أكدته التحريات، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الاتجار بتلك الأسماك والسيارتين لتسهيل التنقل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، خاصة في مجال البحيرات والثروة السمكية.