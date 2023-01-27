مواعيد ضخ المياه في 4 مناطق بالساحل الشمالي اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم الجمعة في عدد من المناطق التابعة لها.

مواعيد ضخ المناطق بمحافظة مطروح

وشملت المناطق التي سيتم ضخ المياه بها، الآتي:

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «العجارمة مرتفع» من الساعة 10 صباحًا حتى 10 من صباح اليوم التالي.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في «عزبة كفر الشيخ» من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء .

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عمر دارة» من الساعة 10.30 صباحًا حتى 5.30 مساءا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عزبة الملاحة» من الساعة 5.30 مساءًا حتى 12.30 صباحا.

آلية التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى أن منظومة الشكاوى «CMS»، والمفعلة بالخط الساخن، وجميع مراكز خدمة العملاء، هي إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، لافتة إلى توفير عديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معها 24 ساعة في اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي وتطبيق «واتس آب»، وذلك على الأرقام التالية: 01149807250 أو من أي محمول: ( 0464949851- 0464949852 - 0464949853 – 046476004 – 046476003- 04647002 - 046125125)، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع «فيسبوك».

توقف الخدمة بالخط الساخن 125 نظرا لحدوث عطل مفاجئ

في سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية توقف الخدمة بالخط الساخن «125»، نظرا لحدوث عطل مفاجئ، ما تسبب في انقطاع الخدمة.

وطالبت الشركة المواطنين في حالة وجود أي شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الاتصال على الأرقام التالية، ( 01220906668/ 01220903337)، وتلقي الشكاوى عن طريق «واتس آب» على رقم (01220906668) لحين إصلاح العطل.