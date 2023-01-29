«إكسترا نيوز»: إقبال كثيف في اليوم الرابع لمعرض الكتاب «فيديو»

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 فتح أبوابه لاستقبال ضيوفه وزواره، وشهد المعرض توافد عدد كبير من الجمهور لحضور فعالياته وأنشطته، وتحمل الدورة الحالية شعار «على أسم مصر معًا.. نقرأ .. نفكر.. نبدع»، وتستمر فعاليات المعرض من 25 ينايلا وحتى 6 فبراير 2023.

وعرضت فضائية «EXTRA NEWS» تقرير عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، وقالت ميرنا عادل مراسلة «إكسترا نيوز» إن اليوم يشهد بداية اليوم الرابع للحدث الأهم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ أن المعرض يمثل في حد ذاته نجاح كبير للقوة المصرية الثقافية، كما أن إنعقاد المعرض في هذا التوقيت وإستمراره على مدار 54 دورة وضعته بمكانة كبيرة إقليميًا.

وأضافت عادل في تقرير مذاع على فضائية «EXTRA NEWS»، أن الاردن هي ضيف شرف المعرض، والشاعر صلاح جاهين هو شخصية الطفل، والكاتب كامل كيلاني هو شخصية معرض الطفل، مشيرة إلى أن المعرض يشهد إقبال كبير منذ ساعات الصباح الأولى باليوم الرابع للمعرض، والتنقل بين مختلف اروقته لإقتناء مختلف الكتب.

واشارت مراسلة «EXTRA NEWS» إلى أنه يوجد أكثر من 500 فعالية بمعرض القاهرة للكتاب تقام على هامش أيالم إنعقاده، لافتة إلى أن الفعاليات الثقافية اليوم ستتضمن ندوتين هامتين بقاعة شخصية المعرض لهذا العام الشاعر صلاح جاهين، ندوة بعنوان «طه حسين أديب» في تمام الثانية عشر ظهرًا، وندوة أخرى بعنوان «نحن والمناخ» في تمام السادسة مساءًا.

ولفتت عادل إلى أن أبرز الفعاليات الثقافية اليوم ندوة هامة بقاعة الفكر الإبداعي لمناقشة كتاب «سيرة وطن» للكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتستقبل قاعة ضيف شرف المعرض القاعة الدولية ندوتين الأولى بعنوان «الطاقة المتجددة» لممناقشة تحديات الطاقة العالمية وندوة أخرى عن الثقافة.