المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل مستوى إغلاق قياسي جديد بنهاية تعاملات اليوم

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعا بأكثر من 620 نقطة بنسبة صعود 3.69% مسجلًا مستوى إغلاق قياسي جديد منذ عام 2018 وهو 17411.46 نقطة مدفوعًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستويات المقاومة الرئيسية له وتحقيق قمة جديدة بنهاية تعاملات اليوم، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى 17400 نقطة.

اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية

واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17650 نقطة مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17200 نقطة.

استقر أيضًا بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد استقر أيضًا بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بأكثر من 27 نقطة بنسبة صعود 0.91% مسجلًا مستوى إغلاق عند 3059.73 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني وهو 3070 نقطة، متجهًا بهذا الأداء اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3070 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة