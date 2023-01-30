فريال أشرف لـ«التاسعة» بعد تتويجها ببرونزية الكارتيه: «المنافسة كانت صعبة»

كشفت اللاعبة فريال أشرف، تفاصيل تتويجها ببرونزية الكوميتيه ببطولة الدوري العالمي للكارتيه، قائلة إن المسابقة كانت صعبة، وكان هدفها على الذهب ولكنها تأمل في استكمال المسيرة للوصول إلى الذهب، لافتة إلى أن اللعبة لعبة خطف في توقيت معين.

وأضافت فريال أشرف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها تمنت أن تحصل على الذهبية وتسعد أهلها والجميع، خاصة أن البطولة على أرض مصر، متابعة: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وإن شاء الله القادم أفضل».

وأشارت فريال أشرف إلى أنه لدينا محطتين قادمتين وهي دورة الألعاب الإفريقية في يونيو المقبل، وبطولة العالم في نهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن هذه هي المحطات الأساسية في الفترة المقبلة، إضافة للدوريات الأخرى التي ستبدأ بداية من شهر مايو المقبل في الرباط.