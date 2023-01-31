خبير اقتصادي: مصر تحرص على دعم وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النسخة السابعة من مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، جاء في وقت مناسب من حيث التوقيت والموضوعات المطروحة أيضا.

جاء ذلك خلال مداخله هاتفية لبرنامج «في النور» تقديم يوستينا يوسف، والمذاع عبر قناة ctv القبطية.

وأضاف أن توقيت المؤتمر مناسب، لأننا نحتاج خلال الفترة الحالية إلى دفعه قوية في المحافظ الاستثمارية في كل القطاعات خاصة في قطاع الصادرات، مضيفًا أن هذا المؤتمر يطرح أفكارا جديدة وأنماطا حديثة من حيث الاستثمار، من خلال تحديث الهياكل الصناعية.

وشدد أننا نحتاج إلى قفزة في المؤشرات، مضيفًا أنه وفق صندوق النقد الدولي فإن هناك تراجع في النمو الاقتصادي العالمي 2.7%.

وأشار إلى إمكانية تحقيق قفزة في النمو الاقتصادي من خلال اتباع بعض الآليات أولها بث روح الطمأنينة في روح المستثمر الأجنبي والمحلي، ما اتخذته الدولة من خلال توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وبدأت توفير الخروج الآمن لبعض القطاعات لتسمح للقطاع الخاص حتى يمكنه الاستثمار بقوة.