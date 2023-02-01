مصرع شخص أسفل عجلات قطار الصعيد بقنا

لقي شاب مصرعه صباح اليوم الأربعاء، دهسا أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره من المزلقان لرصيف محطة قطارات مدينة دشنا، شمال محافظة قنا.

بلاغ بحادث قطار الصعيد

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات بمحافظة قنا، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات قطار الصعيد في محطة بمدينة دشنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وهيئة الإسعاف، لموقع الحادث، وتبين من الفحص الأولى مصرع «أحمد. ع»، 40 عاما، مقيم في بولاق دكرور بمحافظة الجيزة، تحت عجلات قطار رقم 211 أسوان القاهرة.

على الفور جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بفاو قبلي، بواسطة سيارة الإسعاف.

محضر بحادث قطار قنا

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وجرى انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة هذا الشخص في حادث القطار.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في مركز دشنا، إن الحركة لم تتأثر بهذا الحادث، والحركة طبيعية في الاتجاهين القبلي والبحري.