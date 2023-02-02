مربو البط يطرحون إنتاج «رمضان» خلال أيام.. و«الشعبة»: الكيلو بـ85 جنيها

بدأ مربو البط قبل أيام، دورة إنتاجية جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث يشهد الشهر الكريم استهلاكا كبيرا من البط، ضمن عدة مواسم أخرى في السنة، بينها المولد النبوي والأعياد الدينية.

شراء البط في عمر أسبوعين

وقال عدد من منتجي البط لـ«الوطن»، إنّ الدورة الإنتاجية للطائر كاملة نحو 85 يوما من عمر يوم، وبعض المنتجين الحاليين، يتعاقدون على شراء البط هذه الأيام في عمر أسبوعين، بما يضمن حصول القطعان على الأمصال والتحصينات اللازمة ضد الإصابة بالأمراض التي قد تؤدي إلى نفوقه، وتكبيد المربين خسائر بالغة.

بدائل علفية أرخص

وأضاف المنتجون، أنّ استهلاك البط لأعلاف بروتينية وبدائل أرخص في بعض الأحيان، من تلك التي تتغذى عليها الدواجن، يخلق هامش ربحي جيد للمربين، وفي الوقت ذاته، تظل الأسعار مستقرة نسبيا في كل أيام العام، باستثناء المواسم التي تشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب الإقبال الكبير.

تكلفة أقل من الدواجن

عبد المغيث إبراهيم، أحد منتجي البط وعضو الجمعية العامة لشعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، قال إنّ البط يتميز عن الدواجن وبقية أنواع الطيور بأنّه طائر رعوي يحظى بمناعة مرتفعة تقيه الأمراض والنفوق، ومعامل تحويل أكبر في البروتين، إضافة إلى أنّ خدماته أقل تكلفة من الدواجن، وخاصة في الأدوية والتدفئة.

دورة إنتاجية أطول من الدواجن

أضاف «عبد المغيث»، أنّ بعض المربين يشترون القطعان في عمر أسبوعين أو حتى 3 أسابيع، لضمان بقائها حية، وحصولها على التحصينات اللازمة في الأسبوع الأول، وعمر الدورة الإنتاجية الكاملة تصل إلى 85 يوما، وتقل لـ70 أو 65 حال شراء البط في عمر 3 أسابيع أو شهر.

المسكوفي والمولار الأكثر طلبا

وأوضح أنّ البط المسكوفي والمولار هما الأكثر طلبا والأسرع نموا من البط البلدي والفرنساوي والسوداني، كما أنّ «المسكوفي» ذو مناعة أعلى، ما يجعله أكثر تفضيلا لدى المربين أنفسهم، موضحا أنّ الطلب يرتفع في شهر رمضان، بسبب «العزومات» التي تقيمها الأسر والعائلات خلال الشهر الكريم.

الأعشاب بديلا للأدوية

أما أحمد عبد العظيم، أحد منتجي البط في محافظة دمياط، فيرى أنّ ما يميز البط عن الدواجن هو وجود بدائل علفية أرخص مثل «الأزولا» أو حتى بقايا الطعام المنزلي للمربين في المنازل، وأن الأعشاب تنشط بكثرة في صناعة البط، بديلةً لكثير من الأدوية الأخرى، وأن البعض يلجأ إلى بعض الأدوية البشرية لعلاج أمراض البط أيضا.

هامش ربح أكبر في المواسم

وأشار عبدالعظيم، إلى أنّ هامش ربح البط في المواسم أكبر كثيرا من هامش ربح الدواجن، لولا أنّ الأخيرة ذات طلب هائل ومتسارع طوال أيام العام، في حين تنشط مبيعات البط في المواسم فقط، موضحا أنّ الدورة الإنتاجية الحالية، ستخرج للبيع خلال الأيام المقبلة، سواء للمجازر أو المحلات، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

أسعار البط اليوم

بحسب بورصة الدواجن، سجلت أسعار البط المسكوفي للمستهلكين، 75 جنيها للكيلو في المتوسط، وسجل كيلو البط البلدي 85 جنيها، والبط الفرنساوي 45 جنيها، في حين بلغ سعر البط المولار 55 جنيها.