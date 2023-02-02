تحرير 65 مخالفة تموينية في حملات رقابية على الأسواق والمخابز بملوي

واصلت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

حملات تموين بالأسواق والمخابز

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي إن الوحدة المحلية نفذت حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن تحرير65 مخالفة تموينية، منها 37 مخالفة لعدد من المحلات التجارية، حيثُ تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الاحتفاظ بشهادة صحية ، حيازة سلع غذائيّة بدون فواتير.

اتخاذ إجراءات ضد المخالفين

كما تم تحرير 28 مخالفة تموينية خلال المرور على المخابز البلدية في عدد من قرى وعزب مركز ملوي تنوعت بين نقص وزن، عدم إعطاء بون، عدم نظافة أدوات العجن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.