«حسني» مولود بساق واحدة ويحلم باحتراف كرة القدم: صلاح قدوتي وعكازي سندي

يستند على عكازيه والكرة في قدمه، يتحرك ويجري بين اللاعبين في إحدى مباريات كرة القدم، وبقدمه اليسرى يراوغ، يمرر، يسدد، يفعل كل ما يفعله اللاعبون بساقين، أحب «حسني» الكرة رغم إعاقته، استقبل قضاء الله بصدر رحب، وبدأ منذ أن كان عمره 7 سنوات، لعب كرة القدم، ومن هنا، بدأت رحلته في أن يكون لاعبًا مشهورًا.

يبلغ اللاعب حسني مبارك النوبي، من محافظة الأقصر، من العمر 17 عامًا، يدرس في المرحلة الثانوية التجارية، ولد بساق واحدة، وهي اليسرى، فخرج إلى الدنيا يعتمد بكامل جسده على قدم واحدة، يعتبرها صديقه الأقرب.

يحكي لـ«الوطن»، بداية حب كرة القدم، وتشجيع ودعم أسرته له: «والدي ووالدتي شجعوني إني ألعب كرة، ووقفوا جنبي، كنت بروح النوادي وألعب في المدرسة، أحيانًا المدرسين مش بيوافقوا ألعب خوفًا عليا، بس صحابي كانوا بيشجعوني، ويقولوا للمُدرسين عادي بيلعب، ولما بعلب كنت بلعب كويس».

الصدفة تقود «حسني» للعب بأكاديمية المقاولون

عن طريق الصدفة، بدأ «حسني» مشواره، في أن يصبح لاعبًا لكرة القدم، حين كان يشاهد إحدى البرامج الرياضية على التليفزيون، تعرف على فريق يسمى «المعجزات»، وبحث عنه عبر الإنترنت، ثم تواصل مع أحد اللاعبين: «عرفت 4 كباتن من خلال البرنامج، وبدأت أبحث عنهم، منهم كابتن محمد جابر، لاعب نادي المقاولين للساق الواحدة، كلمته وفهمني، وانضميت لأكاديمية النادي، بس لسه هبدأ تدريب وتمارين معاهم، بعد ما أخلص دراسة»، مؤكدًا أنه يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية في الانتهاء من السنة الأخيرة بالمرحلة الثانوية التجارية.

«حسني» يلعب الكرة بساق واحدة

الأكاديمية التي يلعب بها «حسني» حاليًا، يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر الأندية في لعبة كرة القدم للساق الواحدة، والانضمام لمنتخب مصر بعد ذلك، وتعتمد اللعبة على القدم فقط، وتُستخدم العُكازات في استناد توازن الجسم: «العكازات مش بتلمس الكرة، وكمان حارس المرمى بيلعب بإيد واحدة، واتحاد الكرة بيكرمنا، وفي أكتر من كابتن ليهم فضل عليا بعد ربنا، وكمان صحابي اللي وقفوا معايا».

راضي بقضاء ربنا ودي نعمة مش بلاء

رضى «حسني» بقضاء الله وقدره، بعد أن ولد بساق واحدة، مُتمنيًا أن يصبح لاعبًا مشهورًا، إذ يعتبر محمد صلاح مثله الأعلى: «عمري ما قولت ليه يا ربنا أنا مش زي الناس، اتعايشت وعديت مشاكل وضغوطات كتير، أنا مولود بساق واحدة وشاف إن ده مش بلاء، لا دي نعمة من عند ربنا، وربنا مش بيضيع تعب حد، أنا بتعب عشان ربنا يكرمني، ونفسي أشرف أمي وأبويا، علشان تعبوا معايا».

الدولة تهتم بنشر رياضة الساق الواحدة

كان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قد أكد في بيان رسمي، قبل عام، حول اهتمام الدولة بنشر رياضة الساق الواحدة، ودمج هذه الفئة ورعايتها في مختلف الألعاب على جميع المستويات الصحية والتعليمية والمادية، مُبديًا إعجابه بفريق منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة، وإصرارهم على تحقيق أحلامهم.