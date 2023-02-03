أبحاث ميدانية لتوصيل المياه لـ50 أسرة في 5 مناطق بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة ضمن بروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية بعمل زيارة لـ50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى جهينة وقنتير والروضة والديدامون والنوافعة بمركز فاقوس لعمل الأبحاث الميدانية اللازمة لهذه الأسر تمهيداً لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة.

التأكد من أحقية المستفيدين في توصيل المياه

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان له، على ضرورة التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد و المعاينة على الطبيعة لافتا إلى أن الشركة تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح و القوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة والتعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.

نسبة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء رافع صرف صحي الملكيين البحرية 1 بمركز الحسينية لافتا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية بلغت 65% ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية.

نقلة نوعية في حياة المواطنين

وأوضح رئيس الشركة أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في المبادرة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين مؤكدا علي ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة الرئاسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي الهام.