هدوء نسبي في أسعار الخردة والبيليت وتراجع 20 دولارا في سعر الحديد

سيطر الاستقرار على أسعار خام الحديد والبيليت والخردة عالميا في تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر الجاري، فيما انخفضت أسعار حديد التسليح مقارنة بأسعار أول الشهر والأسبوع الثاني.

وبحسب بيانات البورصات العالمية، سجلت أسعار خام الحديد 126 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الرابع وهي نفس أسعار الأسبوعين الثاني والثالث، لكنها أكثر بنحو 10 دولارات مقارنة بالأسبوع الأول الذي سجل 116 دولارا للطن.

100 دولار للطن بعد أشهر من التراجع

وتأتي تلك الأسعار مقارنة بـ 111 دولارا للطن في تعاملات نهاية ديسمبر، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من نوفمبر، والذي سجل نحو 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 540 و600 دولارا للطن، وهي تقريبا نفس أسعار الأسبوعين الماضيين، والتي تراوحت بين 540 و590 دولارا للطن، مقارنة بما بين 525 و570 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر، وارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 و555 دولارا للطن في تعاملات آخر ديسمبر، ومقارنة بما بين 513 و555 دولار للطن، وهي أسعار أعلى من الأسعار المسجلة الشهر قبل الماضي، والتي تراوحت ما بين 480 و540 دولار للطن، لكنها أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولار للطن.

أسعار الخردة 418 دولارا

فيما بلغت أسعار الخردة 418 دولارا، وهي أعلى بقليل من أسعار الأسبوعين الماضيين، التي سجلت 417 دولارا للطن، مقارنة بـ 419 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، و401 دولارا للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 387 دولارا للطن في تعاملات يوم 25 ديسمبر، ارتفاعا من أسعار بلغت 353 دولارا للطن لنفس الفترة من الشهر الماضي، ونحو 340 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقارنة بسعر 367 دولارا للطن، في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.

وانخفضت أسعار حديد التسليح إلى ما بين 690 و700 دولارا للطن، مقارنة بما بين 715 و720دولارا للطن الأسبوع قبل الماضي، ومقارنة بأسعار تراوحت ما بين 695 و705 دولارا للطن، ارتفاعا مما بين 670 و690 دولارا للطن، ومقارنة بما بين 635 و650 دولارا للطن للأسبوع الرابع من نوفمبر.