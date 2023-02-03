التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة تاكسي في شارع أحمد عرابي بشبرا، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على السائق.

بلاغ بمصرع شخص في تصادم بشبرا

وتلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا بمصرع شخص صدمته سيارة أجرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على سائق السيارة التاكسي، والتصريح بدفن الجثمان.

وكان اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بمصرع شخص صدمته سيارة تاكسي ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم سيارة تاكسي نتيجة السرعة الزائدة، ما ادى إلى صعود السيارة أعلى رصيف إحدى المحال التجارية بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، ومصرع شخص صاحب محل، كان يجلس أمام محله، وتم ضبط مرتكب الواقعة، ويدعى «كرولس أ».

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، وطلب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للمتوفى.

العقوبة القانونية

وقال أحمد عبد الستار، محام، لـ«الوطن»، إن القانون حدد تهمة هذه الواقعة من خلال نصوص المادة 238 و244، وحدد الفرق ما بين القتل الخطأ أو الإهمال، مضيفًا أن مدة الحبس لا تقل عن 6 أشهر نتيجة قتل شخص خطأ، وتصل من سنة إلى 5 سنوات في حالة الخطأ الجسيم، أو في حالة تعاطي الجاني للمواد المخدرة، وفي حالة ارتفاع ضحايا الحادث لأكثر من 3 أشخاص، تصل العقوبة من سنة إلى 7 سنوات أو 10 سنوات، مع مراعاة الظروف المشددة للعقوبة.