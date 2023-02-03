ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق ورشة نجارة في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب في ورشة للنجارة بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من الحي لفحص تراخيص موقع الحريق، وتوافر عناصر الحماية المدنية والأمن الصناعي.

وكان حريق قد نشب اليوم الجمعة في ورشة نجارة بحي شرق شبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

لجنة لمعرفة أسباب حريق شبرا

وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق ومعرفة حجم الخسائر التي قدرت مبدئيا بـ200 ألف جنيه.

تفاصيل حريق ورشة شبرا

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من حي شرق شبرا الخيمة، باندلاع حريق بورشة نجارة بشارع أحمد المندوه متفرع من شارع ترعة الشابوري بمدينة عمر بن الخطاب، ملك المدعو «إميل سعد شرقاوي جادالله»، 50 سنة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وانتقل للموقع إدارة الأزمات وشئون البيئة والحماية المدنية وقسم ثان شبرا الخيمة، ولا يوجد أي إصابات بشرية.