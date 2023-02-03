قطع المياه في بني سويف والدقهلية.. تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والدقهلية، عن قطع المياه في عدد من المناطق للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزانات وصيانة الخطوط المغذية للمحطات.

القيام بأعمال غسيل وتطهير للخزان الأرضي لمحطة المياه بأهناسيا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في بيان انقطاع المياه عن قرية سدمنت الجبل وتوابعها غدا بدءً من الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة مساءً من نفس اليوم لافتا إلى أن سبب الانقطاع هو القيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت بمركز أهناسيا.

أماكن ومدة قطع المياه في 4 مناطق بالدقهلية

وفي الدقهلية أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مناطق مدينة جمصة بالكامل والمنطقة الصناعية والسجن العمومي والأمن المركزي، وضعفها بقريتي «زيان والجزاير»، التابعة لمركز بلقاس لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة من مساء نفس اليوم، بسبب القيام بأعمال صيانة على الخط المغذي لمحطة مياه الشرب الرئيسية بجمصة.

صيانة خط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن مناطق «إخطاب - الإنشاسية - جلموه»، صباح الغد لمدة 9 ساعات اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً لافتا إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

تدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125.