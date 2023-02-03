«إيمان» شاركت بأغنية «بلمّتنا» في افتتاح مسرح شباب العالم: «علامة مهمة في حياتي»

«راجعين كلنا من تانى والدنيا بتسمعنا.. فعلاً ما الحلم بيتحقق ولا حاجة هتمنعنا»، كانت هذه كلمات أغنية «بلمّتنا»، التى أداها عدد من المطربين الشباب، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى افتتاح مسرح شباب العالم، هذا المسرح الذى أصبح نقطة تلاقٍ للشباب الموهوبين من مختلف الجنسيات، للتعبير عن أنفسهم وثقافاتهم أمام جميع الدول من خلال المنتدى.

أدى المطربون أغنية «بلمّتنا» بـ5 لغات مختلفة؛ لتكون موجهة إلى مختلف الجنسيات المشاركة فى منتدى شباب العالم، ومن بين المطربات المصريات المشاركات فى الأغنية، كانت الفنانة الشابة إيمان الشريف، التى كشفت عن أنها شاركت فى المنتدى بدورته السابقة 2019، فى عرض «المحاكمة»، وتعرفت على فريق التنظيم، الذين رشحوها للمشاركة فى أغنية افتتاح المسرح فى الدورة الرابعة، وسط عدد من المطربين من جنسيات مختلفة.

تأليف كلمات أغنية «بلمّتنا» جاء نتاج الورشة الفنية لمسرح شباب العالم، ووضع لها اللحن أحمد كيكار، بحسب ما أوضحته الفنانة إيمان الشريف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لافتة إلى أن الهدف منها التأكيد على العودة مجدداً للحياة بالشكل الطبيعى: «قادرين على أى حاجة مهما كان اللى هيحصل.. قادرين نكمل».

وأضافت: «أى شخص يشارك فى فعالية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشعر بفخر كبير»، مشيرة إلى أنه بالنسبة لها كفنانة، كانت هذه المشاركة علامة كبرى فى سيرتها الذاتية ومسيرتها الفنية، وتدفعها إلى الاستمرار بشكل أفضل فى عملها: «فخورة وحاسة بشرف»، مؤكدة أن الشعور ذاته موجود لدى جميع من شاركوا.

وتأسس مسرح شباب العالم عام 2018، خلال النسخة الثانية من المنتدى، ويعتبر نقطة تلاقٍ للشباب الموهوبين من مختلف جنسيات العالم، للتعبير عن أنفسهم وثقافاتهم أمام جميع الدول من خلال المنتدى.

ويمثل مسرح شباب العالم منصة مجانية للشباب لعرض مواهبهم وثقافتهم وفنونهم أمام الجنسيات المختلفة من خلال منتدى شباب العالم، كما يعد منصة دولية وفرصة ممتازة لتلاقى الفنانين الشباب من مختلف الدول، بجانب الحصول على شهادة تقدير للمشاركين.