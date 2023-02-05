انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط «القاهرة - الأقصر» اليوم

تنطلق اليوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة - الأقصر، من محطة مصر بالقاهرة الساعة العاشرة و50 دقيقة مساء لتصل الأقصر الساعة الثامنة و50 دقيقة صباح غد.

مواعيد قطار تالجو الفاخر

يقف قطار تالجو الفاخر، بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويعود من محطة الأقصر الساعة 22.00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحًا، وبنفس محطات الوقوف في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

مميزات قطار تالجو الفاخر

يمتاز قطار تالجو الفاخر، بتقنيات حديثة متطورة تعطي له ثباتاً أثناء المسير في المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، ولا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها، وشاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، ويراعي ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

أسعار قطارات تالجو الإسباني

الدرجة الأولى

* القاهرة - أسيوط: 350 جنيهًا.

* القاهرة - سوهاج: 500 جنيه.

* القاهرة - قنا: 550 جنيهًا.

* القاهرة - الأقصر: 600 جنيه.

الدرجة الثانية

* القاهرة - أسيوط: 250 جنيهًا.

* القاهرة - سوهاج: 300 جنيه.

* القاهرة - قنا: 350 جنيهًا.

* القاهرة - الأقصر: 400 جنيه.

خطوط قطار تالجو الفاخر

أكدت هيئة السكك الحديدية، أن القطار الثالث سيتم تشغيله بالركاب بعد ذلك على خط القاهرة - الإسكندرية، وسيتم تشغيل القطار الرابع بالركاب على خط القاهرة - أسوان، وتعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط القاهرة - الأقصر ليتم تشغيله على خط القاهرة - أسوان إلى جانب القطار الرابع.