خطوات التظلم من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في الجيزة

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدا، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تلقي طلبات التظلمات ولمدة خمسة عشر يوما للمتعلم، ولولي الأمر الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول.

ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023.

صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مديرعام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، إضافة إلى سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ 20 جنيها في المادة الواحدة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم مع اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يجرى البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، و بعد ذلك تعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

أما في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها و سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ خمسة وثلاثون جنيها في المادة الواحدة.

وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28 من شهر مارس 2022 الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات، ثم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وأضافت المديريه أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يجرى البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك تعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

الصفين الأول والثاني الثانوي

يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها و سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ أربعون جنيها فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019 مع اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك تعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.