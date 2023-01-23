طرح بوستر فيلم «الحب بتفاصيله» لمحمد نور.. يعرض بالسينمات في عيد الحب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الحب بتفاصيله» البوستر الدعائي، إذ يضم الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، في شهر فبراير المقبل، تزامنا مع احتفالات عيد الحب الموافق 14 فبراير.

تفاصيل فيلم «الحب بتفاصيله»

ويعتبر «الحب بتفاصيله» عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددا كبيرا من الأغاني، إذ يضم دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وآخر مع مؤدي المهرجانات أحمد نافع، في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، إضافة إلى أغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم «الحب بتفاصيله»، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، إخراج محمد حمدي.