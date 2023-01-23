رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

طرح بوستر فيلم «الحب بتفاصيله» لمحمد نور.. يعرض بالسينمات في عيد الحب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:36 م | الإثنين 23 يناير 2023
بوستر فيلم «الحب بتفاصيله»

بوستر فيلم «الحب بتفاصيله»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الحب بتفاصيله» البوستر الدعائي، إذ يضم الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، في شهر فبراير المقبل، تزامنا مع احتفالات عيد الحب الموافق 14 فبراير.

تفاصيل فيلم «الحب بتفاصيله»

ويعتبر «الحب بتفاصيله» عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددا كبيرا من الأغاني، إذ يضم دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وآخر مع مؤدي المهرجانات أحمد نافع، في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، إضافة إلى أغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم «الحب بتفاصيله»، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، إخراج محمد حمدي.

اقرأ المزيد:

محمد نور يكشف عن كلمات ثاني أغنية مع أحمد السقا «فيديو»

محمد عطية يطرح فيديو كليب «انكشف» برفقة الفنانة اللبنانية نور سعد

محمد نور يوجه الشكر لصناع أغنيته الجديدة «ياه»: «خرجت بأحسن وجه»

تكليلا لجهود "طلعت مصطفى" في تطوير الرياضة.. انضمام لاعبي نادي الرحاب نور محمد وعمر شريف لمنتخب السباحة المشارك بالبطولة العربية لألعاب الماء

حمو بيكا يرد على مبادرة محمد نور للصلح مع «الموسيقيين»: بحب بلدي وعايز آكل عيش

محمد نور يتوسط لإنهاء خلاف بيكا مع «الموسيقيين»: أتمنى تقبلوا اعتذاره
بقلم أحمد عبد الرحمن