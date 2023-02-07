انتهاء حجز أراضي الطرح الأول لـ«مسكن» بالمدن الجديدة.. والإقبال يفوق التوقعات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، انتهاء مدة حجز أراضي الإسكان في الطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بمختلف مستوياتها بالمدن الجديدة، ببرنامج «مسكن».

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، أنّ الإقبال على الطرح الجديد فاق التوقعات، حيث تقدم للحجز المبدئي نحو 7000 متقدم، وهو دليل قوي على نجاح توجه الدولة لتنمية المدن الجديدة، والتي تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر، وتحقق جودة حياة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الإسكان: الطرح الأول للأراضي ضم 305 قطع أراضٍ متميزة

وضم الطرح الأول للأراضي، 305 قطع أراضٍ عبارة عن 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدن « بدر، والقاهرة الجديدة، و15 مايو، والمنصورة الجديدة، وأسيوط».

كما ضم المحور الثاني للأراضي 104 قطع أراضٍ مميزة بمدن «برج العرب، والسادات، والصالحية الجديدة»، وضم المحور الثالث للإسكان المتوسط، 58 قطعة أرض بمدينتي «النوبارية، والعاشر من رمضان»، وتبلغ قيمة جدية الحجز لقطع الأراضي الأكثر تميزا، 350 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة جدية الحجز للأراضي المميزة، 100 ألف جنيه، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الرسوم الإدارية، ومجلس الأمناء، ونسب التميز.

البت في طلبات الحجز المؤكدة.. ونتيجة الفحص خلال أيام

كان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أعلن أنّ حجز أراضي الطرح الجديد بمشروع «مسكن» يتم من خلال الموقع الإلكتروني https://reserve.newcities.gov.eg، مشيرا إلى أنّه سيتم البت في جميع طلبات الحجز المؤكدة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص طلباتهم، عبر رسائل البريد الإلكتروني، فور غلق باب الحجز، تمهيدا لإطلاق الحجز التالي، بما يضمن استمرارية الطرح وتحقيق أهداف المشروع، الذي يهدف لتوفير أراضي للمواطنين الراغبين في بناء وحدات سكنية متنوعة لأسرهم.