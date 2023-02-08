25 مدينة تسجل درجة حرارة أقل من 10 بالمحافظات اليوم.. بينها شبين الكوم

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، أجواء شتوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى في 25 مدينة أقل من 10 درجات بينهما مدينة سجلت سالب 1.

وتستعرض «الوطن»، 25 مدينة تسجل درجة الحرارة اليوم الصغرى بها أقل من 10 درجات، مساء الأربعاء، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينها مدن في الجيزة والقاهرة الكبرى، وبالعديد من المحافظات.

المدن الأكثر برودة بالمحافظات اليوم

وضمت قائمة المدن الأكثر برودة ضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات، التي تسجل درجة حرارة صغرى أقل من 10 درجات، 25 مدينة وهي:

العاصمة الإدارية الجديدة: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

مدينة 6 أكتوبر: تسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات.

وادي النطرون: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

شبين الكوم: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

طنطا: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

بورسعيد: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

الإسماعيلية: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

السويس: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

العريش: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

رفح: تسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات.

نخل: تسجل درجة الحرارة الصغرى 4 درجات.

كاترين: تسجل درجة الحرارة الصغرى سالب 1 (-1).

العلمين الجديدة: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

مطروح: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

السلوم: تسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات.

سيوة: تسجل درجة الحرارة الصغرى 6 درجات.

الفيوم: تسجل درجة الحرارة الصغرى 7 درجات.

بني سويف: تسجل درجة الحرارة الصغرى 6 درجات.

المنيا: تسجل درجة الحرارة الصغرى 5 درجات.

أسيوط: تسجل درجة الحرارة الصغرى 4 درجات.

سوهاج: تسجل درجة الحرارة الصغرى 5 درجات.

قنا: تسجل درجة الحرارة الصغرى 7 درجات.

الأقصر: تسجل درجة الحرارة الصغرى 7 درجات.

أسوان: تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات.

الوادي الجديد: تسجل درجة الحرارة الصغرى 7 درجات.

موعد تحسن الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس غدًا الخميس، وبعد غدٍ الجمعة، حيث تتحسن درجات الحرارة، وتقل فرص سقوط الأمطار.

كما أوضحت الأرصاد، استمرار كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسيط سيناء، وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط الرياح.