ساعات قليلة تفصل جماهير النادي الأهلي وعشاق الكرة العالمية، على المباراة المهمة التي تجمع بين ريال مدريد والأهلي المصري، في الدور قبل النهائي من منافسات البطولة، لذا تشهدا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، عمليات بحث كثيرة نظرا لأهمية المباراة، حيث يسعى الأهلي للحصول على بطاقة التأهل للدور النهائي كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

وتنشر «الوطن»، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، من بينها عدد من القنوات العربية والمصرية، على بث مباراة الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بدولة المغرب.

تردد القناة المغربية الرياضية

من خلال القمر عرب سات جاء تردد القناة المغربية الرياضية: 12383، أفقي، ومعدل ترميز 27500.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

قنوات SSC الرياضية، من خلال قمر عرب سات 12523، أفقي، ومعدل ترميز 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500، على نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

ومن بين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد ، حصلت أون تايم سبورت، على حق بث مباراة الأهلي وريال مدريد، وذلك على التردد الأرضي بعد توصيل التليفزيون، وذلك على تردد UHF 32.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

تنطلق الليلة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المغرب، مباراة الأهلي أمام ريال مدريد، بالدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية، على ستاد الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.