رحلة سناء لبيع الخضار في السوق «رايح جاي»: «راضية طول ما عيالي كويسين»

تستيقظ مع أذان الفجر، تستقل القطار المتجه إلى الجيزة، وتجلس فى مكانها المخصص بسوق أبوقتاتة، تنادى بأعلى صوتها على الخضراوات الطازجة، إذ قررت سناء محمد أن تسعى للإنفاق على زوجها المريض ومساعدة أبنائها وأحفادها على تحمل نفقات المعيشة، وتنتظر الأجر من الله بتحقيق حلمها لزيارة بيته الحرام.

تستيقظ «سناء»، 46 عاماً، مع أذان الفجر تجهز بضاعتها وتحملها إلى القطار الذى ينتقل بها من محافظة بنى سويف إلى الجيزة لمدة 3 ساعات، ثم تستقل «ميكروباص» يصل بها إلى سوق أبوقتاتة ومن هنا تبدأ يومها، إذ تفترش الأرض بالخضراوات الطازجة، تحكى لـ«الوطن»: «ساكنة فى قرية أطواب ببنى سويف وباجى السوق هنا 3 مرات فى الأسبوع، لو ركبت قطر بدفع 20 جنيه عشان البضاعة ولو عربية بتاخد 200 جنيه».

بائعة الخضار: بدفع 20 جنيه في القطار.. والناس بتحب حاجتي علشان طازة

تنادى «سناء» طوال نهارها على بيع الخضراوات، إذ يبلغ ثمن الكيلو من البسلة 15 جنيهاً، أما القرنبيط 7 جنيهات، وعندما يأتى الليل تعود إلى منزلها راضية بما قسمه الله لها فى يومها، وتبدأ فى رعاية زوجها الذى يلزم الفراش لمعاناته من الغضروف، ولا يجدى العلاج فى أى تحسن لحالته ويجلس فى غرفة بسقف من الخشب تتخلله حرارة الشمس فى فصل الصيف والبرودة وهطول الأمطار فى الشتاء، ما اضطرها لخوض هذه الرحلة الشاقة، خاصة أنه لا يملك معاشاً: «زوجى عنده 50 سنة وكان شغال فلاح ولما تعب مبقاش قادر يشتغل وأنا اللى شلت المسئولية، بيتنا معمول من الطوب الأبيض وفيه أوضتين ملهمش سقف وبنتبهدل فى الشتا».

تساعد فى الإنفاق على أبنائها الـ5 وأحفادها

لم تكتف «سناء» برعاية زوجها بل تساعد فى الإنفاق على أبنائها الـ5 وأحفادها الـ16 دون أن تدخر جهداً للراحة، على الرغم من أن يوميتها لا تتعدى 100 أو 150 جنيهاً بعد خصم سعر البضاعة والمواصلات: «عيالى شغالين أرزقية على باب الله لازم أساعدهم».

تستمر «سناء» فى عملها الشاق منذ 10 أعوام لتؤمّن مصاريف علاج زوجها ومساعدة أبنائها، وتحلم باليوم الذى تستطيع فيه بناء سقف لمنزلها، متخطيةً كل المواقف والمضايقات التى تعرضت لها فى السوق من قبل: «مرة كنت فى سوق وفيه راجل طردنى واتبهدلت من هنا لهنا لحد ما جيت سوق أبوقتاتة ونفسى أعمل عمرة».