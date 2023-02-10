خريطة قطع المياه في 3 محافظات اليوم.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والدقهلية إضافة إلى إعلان جهاز تنمية حدائق أكتوبر، قطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة.

أعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن قطع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم اليوم من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 5 من صباح الغد، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه تنفيذ أعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى في بيان، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لافتة إلى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

قطع المياه لمدة 7 ساعات لتوقف محطة منية النصر

وفي الدقهلية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مناطق «الوحدة المحلية بميت عاصم - الوحدة المحلية برمبال القديمة - الوحدة المحلية برمبال الجديدة - الوحدة المحلية بالرياض - الوحدة المحلية بالنزل والجمال»، بدءً من الساعة 8 صباح الأحد المقبل وحتى الساعة 2 من مساء نفس اليوم لمدة 7 ساعات لافتًا إلى أن سبب الانقطاع توقف محطة منية النصر لوجود أعمال صيانة من قبل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

موعد ومكان قطع المياه في حدائق اكتوبر

وأعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر عن قطع المياه بمشروع الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة غدا بدءً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل لمدة 15 ساعة لافتا إلى أن سبب قطع المياه هو تنفيذ أعمال الربط على خط 700 مم المغذي للمشروع.

وأشار الجهاز إلى أنه حال وجود أي شكاوى من المواطنين الاتصال على رقم الشكاوى الموحد 15100 أو إرسالها على الواتس 01006473316.