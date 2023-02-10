17 ألفا و870 طالبا وطالبة يستعدون لعودة الدراسة بشمال سيناء غدا

تبدأ في الساعة السابعة صباح غد السبت، 134 مدرسة بقوة 17 ألفًا و870 طالبًا وطالبة من مدارس الفترتين بمحافظة شمال سيناء اليوم الدراسي الأول للترم الثاني للعام 2022-2023.

استعدادات عودة الدراسة بمدارس الفترتين

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له اليوم، أن الدراسة ستنتظم غدا في جميع مدارس إدارات الحسنة ونخل ومدينة العريش و10 مدارس في مدينة بئر العبد ومدرستين في الشيخ زويد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ابتداء من الساعة السابعة صباحا.

وصول الكتب الدراسية بنسبة 100% لجميع المراحل

وكشف رضوان عن وصول كميات الكتب الدراسية بجميعها، لجميع المراحل ـ بنسبة 100% لجميع الصفوف عدا الخامس الابتدائي والأول الإعدادي، حيث يوجد كتاب متبقيًا سيصل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مضيفا أنه تم توزيع التابلت كامل العدد، دون نقصان في أي من الأعداد عدا 45 طالبا وطالبة بإدارة رفح التعليمية جار استكمالهم مع بداية الأسبوع الدراسي الأول.

عودة الدراسة للمدارس نظام الفترتين بشمال سيناء

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على عودة الدراسة في مدرسة مزار الإعدادية بئر العبد، السكة الحديد بنين الشيخ زويد، يجري العمل لعودة الدراسة بمدرستي (المشبه والختمية ) بمركز الحسنة بوسط سيناء.