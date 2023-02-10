الجدة «جمالات» ربت حفيدتها بعد انفصال والديها: «مفيش أعز من الوِلد» (فيديو)

«أعز الولد»، مثل طبقته الجدة جمالات، حيث عكفت عل تربية حفيدتها هناء، بعد انفصال والديها، حسبما روت قصتها للإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة DMC، مؤكدة ربت الجدةُ الحفيدةَ، منذ أن كانت في شهرها السادس.

وقالت الحاجة جمالات خلال حوارها مع الإعلامي أحمد يونس: «نسكن في محافظة الشرقية، أحب الطهي كثيرا، مثل الرقاق باللبن والرقاق باللحمة، تعلمت كل شيء من صغري، أما حفيدتي، فقد ربيتها بسبب انفصال أبويها، تخرجت في الجامعة وتزوجت وانجبت ابنا، وتزوج وأنجب هناء ثم انفصل عن زوجته، لتصبح هي مسؤوليتي، أعز من الوِلد».

«هناء»: لولا جدتي لما أصبحت على ما أنا عليه اليوم

بينما قالت حفيدتها هناء خلال حوارها ببرنامج «أتوبيس السعادة»: «لولا جدتي لما أصبحت على ما أنا عليه اليوم، زرعت فيّ كل القيم، علمتني بأن هناك خط أحمر يجب أن التزم به وألا أقترب منه، جدتي عبارة عن كتلة حب في البيت، وكل شيء رائع حققته كان بسببها، يمكنني القول بأنها أمي بجدارة، لعبت كل الأدوار في حياتي».

جدتي ساعدتني في مذاكرتي

وأضافت: «جدتي ليست متعلمة، ورغم ذلك، كانت تجلس بجانبي لأشرح لها ما فهمته من المذاكرة، وكنت كل سنة مصنفة من الأوائل، وكنت أخبرها بالنتيجة أول شخص، وكانت تقابل ذلك بالفرحة والبكاء، هي سيدة خيّرة ولم تبخل عني بأي شيء».

ولفتت الحفيدة، إلى أنها متزوجة منذ 8 سنوات واضطرت إلى العيش مع زوجي خارج مصر، مشددةً على أن هذا الأمر صعب عليها للغاية، لأنها تحاول أن تتواصل مع جدتها بشكل مستمر.