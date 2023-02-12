آخر موعد للاشتراك في مسابقة تجميل الميادين اليوم.. جائزة 50 ألف جنيه

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة أن اليوم الموافق 12 فبراير 2023، هو آخر موعد للتقدم للاشتراك في مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق والفراغات المفتوحة بالمدن الرئيسية وعواصم محافظات مصر، التي أطلقتها وزارة الثقافة فى مطلع أكتوبر 2022.

أهداف مسابقة تجميل الميادين

وأضاف «أبو سعدة» لـ «الوطن»: «المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للفنانين للمشاركة ومن أجل الحصول على أفكار مبتكرة لتصميم وصياغة الرؤية الجمالية لميادين المحافظات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في بناء حضارة ومستقبل جديد في ضوء مبادئ جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأصيل إحساس المواطن بالجمال والفخر بوطنه».

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الاعلان عن تفاصيل المسابقة وإطلاقها من خلال موقع الجهاز الرسمي وإتاحة الإطلاع على كراسة الشروط من هنا:

معلومات عن مسابقة تجميل الميادين

1- إعلان نتيجة المسابقة وافتتاح معرض الأعمال المشاركة في 23 فبراير 2023.

2- قيمة الجائزة 50 ألف جنيه مصري للمشروع الفائز عن تصميم الميدان الممثل لكل محافظة.

3- تمنح المشروعات المتميزة شهادات تقدير بناء علي توصية لجنة التحكيم ، كما تمنح الاعمال المشاركة في المسابقة شهادة مشاركة بالمسابقة.