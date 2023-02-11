قناة الحياة تعرض تقريرا عن تفاصيل إنشاء أول كوبري للسيارات في قرية تادرس بالمنيا

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه إنشاء أول كوبري للسيارات بقرية تادرس التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشادات بمركز ملوي».

الربط بين غرب وشرق البحر اليوسفي

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، أن الكوبري يربط بين غرب وشرق البحر اليوسفي بطول 60 مترا وعرض 10 أمتار.

وأفاد التقرير بأن تكلفة إنشاء أول كوبري للسيارات بقرية تادرس التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشادات تبلغ 11 مليون جنيه.

تكلفة المشروع تبلغ 11 مليون جنيه

إلى ذلك، قال ضاحي جميل منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، إن الكوبري يخدم قرى تادرس وابشادات وعرب بني خالد وقرية بني خالد، والكوبري يستخدم في نقل المحاصيل الزراعية بمساحة تقدر أكثر من 200 ألف فدان، أهمها محاصيل قصب السكر وبنجر السكر.

ولفت «ضاحي» إلى أن المشروع مبني على مسافة طولية على مجرى المياه تقدر بـ60 مترا وعرض 10 أمتار، وتكلفة المشروع تبلغ 11 مليون جنيه، ويوفر أكثر من 40 فرصة عمل، ونسبة التنفيذ 40%.