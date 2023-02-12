«الأرصاد»: أمطار وثلوج وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

سقوط أمطار متفاوتة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرة شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة أمس بسبب وجود امتداد جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزير على معظم محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ووصلت الأمطار للقاهرة الكبرى.

وأضافت «غانم»، أن أمس شهد انخفاضاً في درجات الحرارة بشكل واضح خلال فترة النهار، وأجواء مائلة للبرودة، ومن المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، واليوم متوقع أن تسجل العظمة على القاهرة الكبرى 17 درجة نظرا لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط والتي تؤثر على البلاد، خلال مكالمة هاتفية بنشرة أخبار التاسعة بالقناة الأولى.

وأوضحت أن الأجواء تظل منخفضة الحرارة في فترات النهار، وتكون ملحوظة في فترات الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، كما أن فترات النهار ستشهد أجواء مائلة للبرودة على أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء معتدلة ودافئة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أجواء قارصة البرودة ليلا

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد تصل لـ6 و5 درجات، وبالتالي هي أجواء قارصة البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبل موسى بسبب انخفاض الحرارة تحت الصفر.

وأفادت بأن فرص الأمطار تقل وتنحصر اليوم في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ما بين الخفيفة والمتوسطة، وتتلاشى في باقي المناطق، لافتة أن أجواء انخفاض الحرارة متوقع أن تستمر خلال باقي الأسبوع.