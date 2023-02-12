محافظ قنا يقود حملة لإزالة الأدوار المخالفة في الأبراج السكنية بنجع حمادي

قاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من الأدوار العليا المخالفة في 3 أبراج سكنية بمدينة نجع حمادي، رافقه اللواء ماجد الشربيني مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

المتغيرات المكانية

وأوضح محافظ قنا أن منظومة المتغيرات المكانية رصدت بعض العقارات المخالفة لقيود الارتفاع والترخيص بمدينة نجع حمادي، وبناء عليه قامت الوحدة المحلية للمدينة بإصدار قرارات إزالة لهذه العقارات، وتم التنسيق مع مديرية الأمن ومركز شرطة نجع حمادي للبدء في تنفيذ تلك القرارات من خلال حملة مكبرة.

إزالة طابقين

وأشار محافظ قنا أن الحملة نجحت في إزالة الطابقين السادس والسابع علوي بأحد العقارات السكنية، حيث تم بنائهما بدون ترخيص على مساحة 375 متر مربع، كما تم إزالة الطابق السابع علوي بعقار سكني آخر بدون ترخيص على مساحة 185 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة الطابق الرابع علوي بعقار سكني على مساحة 150 متر مربع، مؤكدا أن أعمال الإزالة تتم على حساب ملاك العقارات.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة أثناء تنفيذ حالات الإزالة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه لا تهاون في المخالفة مهما كان حجمها لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بقوانين الدولة وعدم الشروع في البناء بدون ترخيص، حيث أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي بناء جديد، ويتم التعامل معها بكل حزم.